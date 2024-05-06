ميناء دمياط يستقبل 87 ألف طن من القمح

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت نحو 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم الاثنين، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت نحو 37 ألفا و184 طنا تشمل: 12 ألفا و269 طن يوريا و5100 طن رمل و6462 طن علف بنجر و2567 طن أسمنت و10 آلاف و822 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56 ألفا و308 أطنان تشمل: 31 ألفا و331 طن قمح و5750 طن خردة و8369 طن فول صويا و1190 طن كسب صويا و3840 طن مولاس و981 طن خشب زان و4847 طن ابلاكاش.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55 ألفا و612 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 232 ألفا و359 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4405 حركات.