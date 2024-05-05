ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

شهدت هيئة ميناء دمياط حركة نشطة خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ استقبلت 10 سفن بينما غادرت 7 سفن أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 40 سفينة، منها السفينة SAN COSMAS، والتي ترفع علم استونيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ10000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، و السفينة WADI ALYARMOUK، والتي ترفع علم مصر، القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

استقبال ناقلات القمح

وأضاف ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 33 ألفا و718 طنا، تشمل: 6672 طن يوريا، و 3563 طن رمل، و4095 طن علف بنجر، و1300 طن صويا، و1584 طن أسمنت صب، و2975 طن أسمنت معبأ، و13529 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 79683 طن تشمل : 46225 طن قمح و 3210 طن خردة و 7442 طن حديد و 11827 طن فول صويا و 2050 طن كسب صويا و 4562 طن مولاس و 4367 طن ابلاكاش.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 178 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 29 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1276 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55612 طنًا.

بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 232 ألفا و359 طنا، كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3547 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 48 حاوية 20 قدم متجه إلى بنى سويف، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5553 حركة.