انخفاض سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف التعاملات

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-5-2024 داخل محلات الصاغة في منتصف تعاملات اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق نحو 3090 جنيهًا للبيع، و3070 جنيهًا للشراء، بينما انخفض الذهب عيار 18 بمقدار جنيهين عن بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل سعر الشراء صباحا للشراء 2649 جنيها، وفقا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-5-2024 مع بداية التعاملات اليومية وفق آخر تحديث لـ الشعبة العامة للذهب.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للشراء 3531 جنيها، فيما سجل للبيع 3508 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

كما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للشراء 3090 جنيهًا، فيما سجل للبيع 3070 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للشراء 2647 جنيهًا، فيما سجل للبيع 2630 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للشراء 2060 جنيهًا، فيما سجل للبيع 2046 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للشراء 1766 جنيهًا، فيما سجل للبيع 1755 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للشراء 24 ألفا و720 جنيهًا، فيما سجلت سعر الأونصة 2302 دولار.