تراجع كبير في أسعار المكرونة بالأسواق اليوم.. «شوف الكيلو بكام»

تراجعت أسعار المكرونة في الأسواق، اليوم الاثنين 6-5-2024، وتراوح سعر الكيلو بين 14.33 و30 جنيها، وفقا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كيلو المكرونة اليوم

وبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة اليوم، 22.17 جنيه، ليسجل تراجعا بنحو 25.73%، حيث يبلغ أدنى سعر 14.33 جنيه، وأعلى سعر 30 جنيها للكيلو، بحسب الأنواع.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار المكرونة بعد تراجعها بنحو 18.07 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر مكرونة المصرية

وسجل متوسط سعر مكرونة المصرية، 14.33 جنيه للكيلو، بتراجع 18.07 جنيه عن أسعار أمس 32.4 جنيه، بنسبة تراجع 55.8%.

سعر المكرونة المعبأة

كما سجل متوسط سعر المكرونة المعبأة 30 جنيها للكيلو، بتراجع جنيه واحد تقريبا عن أسعار الأسبوع الماضي.