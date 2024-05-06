‎إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في السينما تقترب من 50 مليون جنيه

ارتفعت ‎إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في أسبوعه الرابع في دور العرض السينمائي، والذي تراجع في الأيام الأخيرة إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات، وحقق الفيلم إيرادات عن أمس الأحد في دور العرض السينمائي، مليون و439 ألف جنيه، بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر للموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

بينما وصل إجمالي إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة منذ طرحه حتى اليوم لـ 48 مليونا و313 ألف جنيه، وذلك بعد ما سجل الفيلم إيرادات على مدار الثلاث أسابيع الأولى في السينمات بلغت 44.1 مليون جنيه، بينما حقق على مدار الأيام الماضية 4 ملايين و213 ألف جنيه.

إيرادات فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة حاجز الـ50 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة، في دور العرض السينمائي، وهو الفيلم الذي يجمع في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا من بينهم هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد والطفل جان أمير، وهو من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.