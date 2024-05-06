«فن الأيقونات القبطية».. محاضرة للعاملين بالسياحة 15 مايو

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، متمثلة في المركز العلمي لتدريب غرب الدلتا والساحل الشمالي، بالتعاون مع قطاع المتاحف متمثل في المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، عن عقد محاضرة عامة للعاملين بالسياحة تحت عنوان «فن الأيقونات القبطية»، وذلك في تمام الساعة 11.30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024، بقاعة محاضرات المتحف اليوناني الروماني.

معرض فني عن «الأيقونات القبطية»

وقالت وزارة السياحة والآثار خلال الإعلان الداخلي الذي تم تعميمه على كافة قطاعات واردات الوزارة، إن محاضرة «فن الأيقونات القبطية» سيصاحبها معرض فني عن «الأيقونات القبطية»، مشيرة إلى أن هذا المعرض هو نتاج ورشة عمل «دراسة وترميم الأيقونات القبطية» التي تم عقدها بالمركز العلمي لتدريب غرب الدلتا والساحل الشمالي، خلال الفترة من 25 يوليو، حتى 4 أغسطس 2021 بقاعة المعرض المؤقت بالمتحف اليوناني الروماني، لافتة إلى أن المعرض سيقام في الفترة من 15 وحتى يوم 27 مايو 2024.

نهاية الأسبوع الثاني من «مدرسة حفائر متقدمة»

وفى سياق متصل، أعلنت وحدة التدريب بوزارة السياحة والآثار نهاية الأسبوع الثاني من «مدرسة حفائر متقدمة» والتي ينظمها المركز العلمي لتدريب مصر الوسطى التابع لوحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، والمنعقدة في الفترة من 21 أبريل حتى 30 مايو 2024.