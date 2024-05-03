«السياحة» تعلن شرط إصدار الباركود لحاملي تأشيرة الزيارة الشخصية للسعودية

قال أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ العديد من شركات السياحة امتنعت طواعية عن إصدار «باركود» بوابة العمرة لحاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية التي تكون مواعيد السفر الخاصة بهم للسعودية قبل يوم 10 ذو الحجة من العام الهجري الحالي، وموعد العودة بعد انتهاء مناسك الحج، مشددًا على أنّه لا يُمكن لحامل تلك التأشيرات السفر للسعودية دون الحصول على باركود البوابة.

السفر لأداء الحج بصورة غير قانونية

وأضاف كامل، لـ«الوطن»، أنّ السبب الرئيسي في قيام شركات السياحة بالامتناع عن إصدار باركود بوابة العمرة لحاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للسعودية حاليا هو قطع الطريق على المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج بواسطة تلك التأشيرات بالرغم من أنّها لا تسمح لحاملها بأداء المناسك بصورة قانونية، وأيضًا على السماسرة المنظمين لتلك الرحلات.

تأشيرات للسعودية لا يمكن السفر بها إلا بـ«باركود»

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أنّ قانون البوابة المصرية للعمرة نص على أنّه لا يسمح لحاملي تأشيرات الزيارة السياحية والشخصية للمملكة العربية السعودية السفر بتلك التأشيرات للمملكة دون الحصول على باركود بوابة العمرة.

كانت وزارة السياحة والآثار أعلنت مؤخرًا أنّها رصدت مجموعات من المواطنين متجهين للمملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة عن طريق شركات سياحة وتواريخ عودتهم بعد انتهاء موسم الحج.