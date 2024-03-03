جدول محاضرات المتحف اليوناني خلال الموسم الثقافي الأول.. تبدأ اليوم

ينظم المتحف اليوناني الروماني، بداية من اليوم، فعاليات الموسم الثقافي الأول بعنوان «دراسات حول بعض مقتنيات المتحف اليوناني الروماني»، والتي تستمر حتى يوم 7 مارس الجاري.

محاضرات تلقي الضوء على المتحف اليوناني الروماني

وذكر قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن الموسم الثقافي بالمتحف اليوناني الروماني يتضمن مجموعة من المحاضرات التي تلقي الضوء على المتحف اليوناني الروماني ومقتنياته الأثرية من الناحية الأثرية والتاريخية، وذلك بهدف نشر المزيد من المعرفة الأثرية في المجتمع.

الخديوي عباس حلمي الثاني أبو المتاحف

وأشار القطاع، إلى أن برنامج الموسم الثقافي خلال اليوم الأول الأحد سيتضمن محاضرة عن «الخديوي عباس حلمي الثاني أبو المتاحف»، وتلقيها رشا عبد الوهاب، أمين أول بالمتحف اليوناني الروماني، فيما يشهد اليوم الثاني محاضرة «واقع مدينة الإسكندرية قبل الإسكندر»، وتلقيها الدكتورة ماجدة أحمد محمد، أستاذ تاريخ وآثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ.

وأوضح قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن اليوم الثالث من الموسم الثقافي الأول بالمتحف اليوناني الروماني سيتضمن محاضرة «العلاقة بين المجتمع والمعبد في قرى الفيوم في القرن الأول قبل الميلاد من خلال شواهد أثرية من المتحف اليوناني الروماني»، تلقيها الدكتورة هبة حسن، أمين أثري بمتحف الإسكندرية القومي.