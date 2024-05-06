صابر الرباعي يطرح برومو أحدث أغنياته «الباشا»

نشر المطرب صابر الرباعي، عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي وقناته الرسمية على يوتيوب، البرومو الرسمي لأحدث أعماله وهي أغنية «الباشا»، والتي يعد جمهوره بأنها ستكون مفاجأة مختلفة هذه المرة.

أحدث أعمال صابر الرباعي

ويتعاون صابر في أغنية «الباشا» مع الشاعر محمد أبو نعمة، والملحن محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر.

حفل صابر الرباعي في تونس

وكان صابر الرباعي أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في تونس، رفع شعار كامل العدد، وقال عنه عبر حسابه على «انستجرام»: «سعدت بوجودي ليلة أمس بمناسبة حفل ودادية الأمن الرئاسي بالمسرح الأثري بقرطاج، مع هذا العدد الكبير من الجمهور، وإلى مليون لقاء».