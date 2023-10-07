صابر الرباعي يحيي حفلا غنائيا في الكويت 3 نوفمبر

يستعد الفنان صابر الرباعي لإحياء حفل غنائي في الكويت، وروج له منذ ساعات عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

ونشر صابر الرباعي، البرومو الدعائي للحفل، وعلق عليه: «موعدنا الجمعة 3 نوفمبر مع جمهور الكويت الحبيبة في ليلة لا تنسى، كونوا بالموعد».

حفل صابر الرباعي بتونس

وأحيا مؤخرا صابر الرباعي حفلا غنائيا في تونس رفع شعار كامل العدد، وقال عنه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام: «سعدت بوجودي ليلة أمس بمناسبة حفل ودادية الأمن الرئاسي بالمسرح الأثري بقرطاج، مع هذا العدد الكبير من الجمهور وإلى مليون لقاء».