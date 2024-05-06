«الأرصاد»: أجواء ربعية معتدلة نهارا في معظم الأنحاء (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم يشهد أجواء ربيعية معتدلة نهارا في معظم محافظات الجمهورية، إذ تشهد البلاد انخفاضا في قيم الحرارة وأقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 2 درجة.

درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 28 درجة مئوية نهارا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، أنّ درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 28 درجة نهارا، بسبب تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة وتحجب جزءً من أشعة الشمس وتساعد على انخفاض قيم الحرارة.

مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية قادمة من جنوب أوروبا

وتابعت: «مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط وهي كتل معتدلة ومنخفضة في قيم الحرارة».