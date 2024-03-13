كيف تقرأ إيصال استهلاك الكهرباء عن شهر مارس 2024 بشكل صحيح؟

يتساءل عدد كبير من مشتركي شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات عن كيفية قراءة فاتورة الكهرباء عن شهر مارس الجاري 2024 لمطابقة الاستهلاك المدون بالإيصال بما هو مقروء بالعداد الخاص بهم على الطبيعة للتأكد من مدى صحة قيمة المبالغ المطلوبة منهم لسداد الفاتورة.

معرفة التفاصيل الكاملة للاستهلاك الشهري لفاتورة إبريل 2023

وتستعرض «الوطن» الطريقة الصحيحة لقراءة إيصال الكهرباء:

00 خانة رسوم النظافة

- طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2005 يتحمل المستهلك قيمة جمع القمامة من منزله بمبلغ يتراوح ما بين 3 جنيهات وحتى 10 جنيهات حسب الشريحة المستهلكة.

00 خانة حاليا

- تحمل آخر قراءة لعداد الكهرباء عند إصدار الفاتورة.

00 خانة سابقة

- تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.

00 خانة الاستهلاك

- توضح عدد الكيلو وات ساعة، التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

00 خانة تسويات ورسوم

- توضح قيمة المبالغ المالية التي تم تسويتها بين المستهلك وشركة الكهرباء.

00 خانة الإجمالي

- تتضمن المبلغ الإجمالي المطلوب من المستهلك سداده بعد إضافة الرسوم والتسويات والأقساط.

00 خانة رقم اللوحة

- مدون بها رقم العداد المملوك للمستهلك لإثبات أن القراءة والقيمة الموجودة بالفاتورة خاصة بهذا العداد.

00 خانة تاريخ الإصدار

- توضح تاريخ إصدار الفاتورة وعن أي شهر صدرت.

00 خانة منطقة

- تحمل رقم المنطقة التابع لها المستهلك.

00 خانة إدارة

- تحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.

00 خانة رصيد أقساط

- تتضمن إضافة المبالغ المالية التي يتم تقسيطها للمستهلك سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى.

00 خانة المطلوب سداده

- تشمل القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها بعد إضافة الأقساط والرسوم والتسويات.