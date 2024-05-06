إزالة 13 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالإسماعيلية

أعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، عن إزالة 13 حالة تعدٍّ بالبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة أبوصوير، واستعادة مساحة تقدر بـ 16 قيراطًا بمركز ومدينة أبوصوير.

وقال اللواء شريف بشارة في بيان: إن حملات الازالة تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

وأضاف محافظ الإسماعيلية: «الحملة الجديدة تنفذ خلال الفترة من 20 أبريل حتى 9 مايو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية».

وأشار إلى أن إزالة تعديات اليوم كانت عبارة عن 13 حالة تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة، على مساحة 13 قيراطًا، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

وأكد بشارة أن الحملات مستمرة عبر برنامج زمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية.

وأكد بشارة أنه لن يُسمح بوجود أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.