«الجيل» ينظم فعالية للاحتفال بعيد العمال في الدقهلية ويكرم المتميزين

كرّمت أمانة حزب الجيل الديمقراطي في محافظة الدقهلية عددا كبيرا من العمال، ضمن الاحتفالات المستمرة بشهر العمال، بمقر الحزب في مدينة المنصورة.

العمال ركيزة الجمهورية الجديدة

وقال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، في بيان، إن تكريم العمال خلال شهر مايو في عيدهم أصبح حقا لهم خاصة، مشيرا الي الجهود المضنية التي يبذلها عمال مصر لرفعة وطنهم الغالي، موضحا أنه لولا سواعد أبنائها الوطنية لما حققنا الطفرة التي شهدتها الجمهورية الجديدة.

تكريم عدد من العمال

وثمّن «هجرس» الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ممثلة فى الرؤية الحكيمة والداعمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمال مصر منذ تولي سيادته مقاليد حكم البلاد، من خلال صرف اعانات ودعم أو من خلال متابعة سيادته المستمرة لاقرار قانون العمل الجديد.

وشهدت الاحتفالية تكريم العديد من العمال المثاليين من مختلف القطاعات والمجالات بالمحافظة..