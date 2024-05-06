طريقة سحرية للحفاظ على الباذنجان طازجا لفترة أطول.. احذري وضعه في الثلاجة

الباذنجان من الخضروات التي تدخل في العديد من الأكلات المصرية الأصيلة، إذ يمكن عمل سلطة باذنجان أو مسقعة وغيرها من الأطباق، لكنه سريع التلف ويتعرض للاسمرار بشكل سريع رغم فوائده الصحية الكثيرة، إذ يساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، فضلًا عن أنه يرفع نسبة الهيموجلوبين في الدم، لذا تسعى الكثير من ربات البيوت إلى معرفة طريقة ذكية للحفاظ على الباذنجان طازجًا لفترة أطول.

طريقة سحرية للحفاظ على الباذنجان طازجًا لفترة أطول

صحيفة «إكسبريس» البريطانية قالت إن هناك طريقة سحرية للحفاظ على الباذنجان طازجًا لفترة أطول، من خلال تخزينه بشكل صحيح بعيدًا عن مكان التخزين المشترك في المطبخ وهو الثلاجة، إذ يجب تجنب وضعه بأدراجها منعًا لفساده بشكل أسرع، لكن ينبغي تخزينه في مكان بارد وجاف في درجة حرارة الغرفة، بين 12 إلى 15 درجة مئوية، مع ضرورة حمايته من أشعة الشمس المباشرة.

الرطوبة هي عدو الباذنجان، لذلك يجب حفظه في درجة حرارة الغرفة بحسب الصحيفة البريطانية: «الباذنجان من الخضروات الحساسة لذا يجب التعامل معه بعناية أثناء تخزينه لتجنب تلفه، يجب إبعاده عن الرطوبة وتجنب غسله قبل استخدامه مباشرة، المياه والرطوبة يمكن أن تسبب تكوين العفن بشكل أسرع».

طريقة حفظ الباذنجان

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإنه يجب عدم تخزين الباذنجان بجانب الفواكه التي تنتج غاز الإيثيلين، لتجنب فساده: «أبقِ الباذنجان بعيدًا عن الفواكه المنتجة للإيثيلين لمنع تلفه المبكر، كما يجب عليك الامتناع عن تقطيع الخضار حتى تصبح جاهزًا للطهي بها لإبقائه طازجًا لفترة أطول، لإنه بمجرد تقطيع الباذنجان، يبدأ لحمه في الأكسدة ويتحول إلى اللون البني».

طريقة تخزين الباذنجان

يمكن لربات البيوت اتباع طريقة سحرية للحفاظ على الباذنجان طازجًا لفترة أطول، من خلال وضعه في أكياس المنتجات القابلة للتنفس أو الأكياس الورقية بدلاً من البلاستيك، إذ تسمح بتدوير الهواء، مما يقلل من خطر تراكم الرطوبة وعدم تلف الباذنجان، كما يجب فحصه بانتظام بحثًا عن أي علامات تلف، مثل البقع الناعمة أو الجلد المتجعد أو العفن، وإذا لاحظتي ذلك أزيلي أي مناطق تالفة على الفور لمنع انتشار العفن.