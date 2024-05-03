طريقة سحرية للحفاظ على الفلفل الحلو طازجا لأسابيع.. احذري تخزينه في باب الثلاجة

الفلفل الحلو أو الألوان من الخضراوات الغنية بالفيتامينات وله استخدامات متعددة، ولا تستطيع ربات البيوت الاستغناء عنه في إعداد مختلف المأكولات، لكن بعض السيدات لا يعرفن كيفية تخزينه ليبقى طازجا لعدة أسابيع، لذا نقدم لكم خلال السطور القادمة طريقة سحرية للحفاظ على الفلفل الحلو طازجا لأسابيع، بحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

طريقة سحرية للحفاظ على الفلفل الحلو طازجا لأسابيع

الصحيفة البريطانية، قالت إن هناك طريقة سحرية للحفاظ على الفلفل الحلو طازجا لعدة أسابيع، إذا تم تخزينه بشكل صحيح للحفاظ على قرمشته ونكهته وإطالة العمر الافتراضي له، مؤكدة أنه يجب تخزين الفلفل الحلو في الثلاجة لإبطاء عملية النضج.

وبحسب الصحيفة، فإنه يجب وضع الفلفل الحلو في درج الثلاجة، ويفضل أن يكون ذلك في كيس بلاستيكي مثقوب للحفاظ على مستويات الرطوبة، إذ تؤدي الرطوبة الزائدة إلى التعفن ونمو البكتيريا ما يسرع عملية تلف الفلفل الحلو، لذا تأكد من جفاف الفلفل الحلو جيدًا قبل تخزينه في الثلاجة.

طريقة تخزين الفلفل الحلو

هناك خدعة رائعة لامتصاص الرطوبة من الفلفل الحلو وهي وضع منشفة ورقية داخل الكيس البلاستيكي مع الفلفل الحلو، حيث يمكن أن يساعد في امتصاص الرطوبة الزائدة، وإبقاء الفلفل الحلو طازجا لفترة أطول، مع ضرورة استبدال المنشفة الورقية إذا أصبحت رطبة، بحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية عن خبراء الطهي.

وللحفاظ على الفلفل الحلو طازجا لعدة أسابيع، يجب تخزينه بالكامل بدلاً من تقطيعه أو تقطيعه إلى شرائح، حيث يؤدي تقطيع الفلفل إلى تعريض مساحة أكبر للهواء، مما يؤدي إلى تسريع عملية التحلل، لذلك يجب استخدم حاوية محكمة الإغلاق بدلا من تقطيع الفلفل.

خبراء التخزين، نصحوا بضرورة عدم تخزين الفلفل الحلو في باب الثلاجة، حيث يعرضه لتقلبات درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلى فساده بشكل أسرع، لكن يجب وضعه في درج الثلاجة حيث تظل درجة الحرارة أكثر اتساقًا، ما يحافظ عليه طازجا لعدة أسابيع.

طريقة تخزين الفلفل الأحمر في الفريزر

وعن طريقة تخزين الفلفل الحلو مجمد، قالت الصحيفة نقلا عن خبراء الطبخ والتخزين، إنه إذا كان لديك كمية وفيرة من الفلفل الحلو وتريد الاحتفاظ به لاستخدامه لعدة أشهر، ففكر في تجميده، إذ يجب عليك غسل الفلفل ونزع بذوره وتقطيعه إلى شرائح وفرده على صينية لينشف، ثم وضعه في كيس أو حاوية وضعه في الفريزر.