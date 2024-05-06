أقيم الليل وأسمع الأغاني هل عليّ ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة جاء فيه: «أحافظ على الصلاة المفروضة وأقيم الليل وأسمع أغاني.. فهل عليّ ذنب؟».

حكم الغناء وسماع القرآن

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «لا يوجد مشكلة، فالغناء عبارة عن كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، ولم ينكر رسول الله الغناء إلا لو كان هجاءً محرما».

وتابع: «الموسيقى صوت، حسنه حسن، وقبيحه قبيح، فلهو الحديث الذي يضل عن سبيل الله، واللي هو لما يقرأ القرآن يقوم بالغناء والموسيقى علشان يضلوا عن سبيل الله، طيب هي صوامة وقوامة وقارئة للقرآن وبتسمع الأغاني القديمة، فمفيش مشكلة».