محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية خلال الاحتفال بأعياد الربيع

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية فى تكثيف أعمال النظافة أولاً بأول بالمتنزهات، والحدائق العامة، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة بشأن نظافة الشوارع والميادين، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة، وذلك خلال إجازة شم النسيم واحتفالات أعياد الربيع اليوم.

متابعة حركة المركبات وخطوط السير

ووفق بيان صادر عن المحافظة، تابعت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حركة المركبات وخطوط السير، بالإضافة لتواجد العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترددين في حالة الطوارئ.

إقبال كثيف من المواطنين على كورنيش النيل

وعلى مدار اليوم، استقبلت الحدائق والمتنزهات والمراسي النيلية، المواطنون خلال احتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم، في مظاهر من البهجة والفرحة، ووسط إقبال كثيف على كورنيش النيل والنوادي والحدائق والمتنزهات والمراسي النيلية، وفي أجواء من الطقس المعتدل والطبيعة الخلابة لعروس الصعيد .