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حماس: جاهزون للقبول بإقامة دولة فلسطينية.. ونشكر مصر لجهودها

كتب:

محمد عزالدين
10:37 م | الإثنين 06 مايو 2024
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن قرار حركة حماس، بالموافقة على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، جاء بتوافق كل فصائل المقاومة.

وقدم النونو خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، الشكر الأشقاء في مصر لجهودهم في المفاوضات والتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف أن قرارنا موحد، ولم يكن هناك في أي مرحلة من المراحل خلاف داخلي بين أي من الفصائل الفلسطينية، أو الجناحين السياسي والعسكري لحركة حماس.

وأردف أننا نأمل أن يكون هناك خطوات في اتجاه الهدنة ووقف إطلاق النار، وزيادة دخول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

وأكد النونو، أننا جاهزون للقبول بإقامة دولة فلسطينية، وفق المقررات الدولية، بما يحقق الهدوء والاستقرار بالمنطقة، مختتما: «نحن مع مصلحة الشعب الفلسطيني، وجاهزون للدفاع عن القضية على مدار الوقت».

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