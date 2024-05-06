السماء «تمطر سمكا».. معلومات مثيرة عن ظاهرة مرعبة ضربت دولة آسيوية

اعتادت أعيننا أن ترى المطر حبات من الماء تشبه اللؤلؤ المتساقط من السماء، لكن هناك ظاهرة غريبة تزين السماء بأشكال مختلفة من الحيوانات، وهي ظاهرة المطر الحيواني التي ظهرت مؤخرًا في دولة آسيوية، حيث تساقطت الأسماك في إيران وغزت الشوارع، لذا؛ نستعرض معلومات عن هذه الظاهرة في السطور التالية.

ماهو «المطر الحيواني»؟

مجلة «ناشنوال جيوغرافيك» العالمية عرفت المطر الحيواني بأنه ظاهرة مناخية حقيقية تحدث عندما تجرف الدوامات القوية الحيوانات الصغيرة في مجاري المياه؛ ثم تسقط على الأرض مع قطرات المطر، وتدور في السماء على شكل خراطيم سرعتها تصل إلى 160 كيلومترًا في الساعة، تسحب مع الحيوانات الأشياء الصغيرة في المياه مثل الرمال والحصى، والحيوانات المائية الصغيرة.

وليس من الضروري أن تكون الحيوانات بالقرب من الماء حتى يتم رفعها إلى العاصفة، إذ يمكن للرياح ذات الضغط العالي أن ترفع الطيور عاليًا في الهواء لدرجة أنها تتجمد، وتسقط على الأرض مثل المطر عندما تهدأ الرياح.

ظاهرة المطر الحيواني، التي ضربت إيران في الأيام الماضية، ظهرت في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساقطت الأسماك من السماء على سكان مدينة ياسوج؛ فيما أطلق عليها البعض اسم «المطر السمكي»، بحسب «سكاي نيوز».

أغرب الأمطار الحيوانية:

هناك أشياء غير متوقعة تتساقط في ظاهرة المطر الحيواني الغريبة، مثل التالي:

«مطر الشراغيف» وهو حيوان برمائي يشبه الضفدع في إيشيكاوا، اليابان (2009).

«مطر السمك» في كيرلا، الهند (2008) وإيران (2024).

«مطر الديدان»في جينينغز، لويزيانا (2007).

«مطر الخفافيش» في جنوب غرب تكساس (2006).

«مطر الضفادع» سقطت آخر مرة في أودزاتشي، صربيا (2005).

«مطر الهلام» في تسمانيا، أستراليا (1996).

ويمكن للتيارات الصاعدة أن تجتاح حيوانات أكبر بكثير من الطيور والخفافيش التي تسافر عبر مجاري المياه، وكذلك الضفادع والثعابين والحشرات؛ عندما تتحرك مجاري المياه والتيارات بشكل متصاعد فوق الأرض.

السحابة الدوامة

السحابة الدوامة تتخلص من كل الأشياء ذات الوزن المماثل في نفس الوقت، مثل الأسماك الثقيلة، تليها الحشرات الأخف، يليها المطر، إذ تتساقط أثقل الأشياء أولاً على الشاطئ وفي الشوارع، بينما يتم التخلص من الأجسام الأخف وزنًا في أماكن بعيدة.

أمطار الضفادع

سقطت أمطار الضفادع على أماكن 5 أماكن في العالم هي صربيا واليابان والمجر وأوروغواي، وكانت بريطانيا أيضًا عرضة لهذه الظاهرة في السنوات الأخيرة؛ بينما يعوج تاريخها إلى القرن الأول الميلادي؛ لذا تعد الأقدم في سجلات المطر الحيواني.