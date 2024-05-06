مرشحة الرئاسة الأمريكية: الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل من الدفاع عن إسرائيل

أكدت جيل ستاين المرشحة للرئاسة الأمريكية عن حزب الخضر، أن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل وممتد من الدفاع عن إسرائيل، وتتعامل معها أنها السفينة الحربية التي لا يمكن أن تغرق في الشرق الأوسط.

ستاين: يجب وجود عالم متعدد الأقطاب

وأوضحت «ستاين»، خلال لقائها عبر «زووم» ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن أمريكا تخوض حربا تلو الأخرى وكانت الأمور كارثية، متابعة: «الملايين من الناس ذهبت حياتهم هباءً وتم قتل الملايين بزعم الولايات المتحدة الأمريكية البحث عن أسلحة الدمار الشامل التي لم تكن موجودة، ولا بد أن يكون لأمريكا موقف وتنهي كل هذه الأشياء، ولا بد أن يكون هناك عالم متعدد الألقاب وليس عالما وحيد القطب».

أموال الكونجرس تنفق على التدمير في جميع أنحاء العالم

ونوهت إلى أن الاستقرار في الشرق الأوسط شيء شديد الأهمية للولايات المتحدة، لتوفير أموال الكونجرس التي تنفق على التدمير في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنه يجب أن تتوحد معايير العالم بدلًا من كونه ثنائي المبدأ، مؤكدة أن الشعب الأمريكي يدرك ما يحدث، وبأغلبية كبيرة لا يريدون حربا مستدامة أو مجزرة، والشعب الأمريكي منزعج، وهناك حملات من المقاطعة في أمريكا لعدد من العلامات التجارية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي.