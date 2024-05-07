احذر تفريغ الحبوب في هذه المنطقة من الوجه.. النتيجة صادمة

يعاني الكثير من الأشخاص مشكلات البشرة، وأبرزها الدمامل والحبوب، ويلجأ البعض إلى التخلص منها عن طريق تفريغها، دون إدراك خطورة هذا الفعل، الذي قد تصل نتيجته إلى الوفاة، إذا اقترب من مثلث الموت في الوجه.

ما هو مثلث الموت؟

هو المنطقة التي تقع بين الحاجبين وزوايا الفم، وتعد من أضعف المناطق في جسم الإنسان، ويرجع ذلك إلى وجود شبكة كثيفة من الأوردة خلف مثلث الموت، تكون مهمتها تصريف الدم إلى الدماغ، وفقًا لما أكدته استشاري الأمراض الجلدية الدكتورة حنان الكحكي في حديثها لـ«الوطن».

خطورة الاقتراب من مثلث الموت

يعد الاقتراب من الحبوب أو الدمامل في هذه المنطقة، أمر في غاية الخطورة على حياة الفرد، وقد تسبب الوفاة في بعض الأحيان، الضغط على الحبوب المتواجدة في هذه المنطقة، ربما تؤدي إلى تمزق في الأوعية، كما أن هناك احتمالية لانتقال البكتيريا إلى الدماغ، والتي ربما تتسبب في العديد من المشكلات أبرزها:

- مشاكل في الرؤية.

- الإصابة بالتهاب الدماغ، وربما يؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان

- شلل في عضلات العين بسبب تلف أعصاب الوجه

- السكتة الدماغية

- تجلط الجيوب الأنفية

كيف تتجنب مخاطر مثلث الموت

يعد مثلث الموت منطقة دهنية، ظهور الحبوب والبثور بها أمر وارد حدوثه لدى الكثير من الأشخاص، لذا يتطلب الأمر اتباع روتين للبشرة للحفاظ على ندارتها، وعند ظهور أي حبوب في هذه المنطقة، يجب عدم لمسها والابتعاد عنها تمامًا، والذهاب للطبيب لتلقي العلاج المناسب، سواء بالأدوية الموضعية أو المضاد الحيوي بحسب حالة كل مريض، وفقًا لما أكدته استشاري التغذية في حديثها لـ«الوطن».