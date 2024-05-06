وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يحذران من مخاطر التصعيد العسكري الإسرائيلي برفح الفلسطينية

بحث وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الإماراتي، هاتفيا؛ تطورات التحركات الإسرائيلية الأخيرة في رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد وزير الخارجية ونظيره الإماراتي، أهمية عدم إضاعة الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق هدنة يسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين.

وحنر من مخاطر التصعيد العسكري الإسرائيلي في رفح الفلسطينية التي تعد آخر منطقة آمنة نسبيا بقطاع غزة والملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني.