رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يحذران من مخاطر التصعيد العسكري الإسرائيلي برفح الفلسطينية

كتب:

محمد عزالدين
10:34 م | الإثنين 06 مايو 2024
وزير الخارجية

وزير الخارجية

بحث وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الإماراتي، هاتفيا؛ تطورات التحركات الإسرائيلية الأخيرة في رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد وزير الخارجية ونظيره الإماراتي، أهمية عدم إضاعة الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق هدنة يسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين.

وحنر من مخاطر التصعيد العسكري الإسرائيلي في رفح الفلسطينية التي تعد آخر منطقة آمنة نسبيا بقطاع غزة والملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني.

اقرأ المزيد:

بشرط حجزها غدا.. خصم 50% على رحلات «مصر للطيران» حتى 31 أكتوبر

«العربي الديمقراطي الناصري»: تأسيس اتحاد القبائل العربية يساهم في تعزيز أمن مصر

محمد عدوية يتألق في أولى حفلات ليالي مصر للربيع بالمنوفية

فلسطينيون بعد خروجهم: «مش حاسين بغربة في مصر»

مصر تواصل قوافل المساعدات إلى قطاع غزة

نواب وأحزاب: مصر تؤدي واجبها بكل جدارة وشرف.. وتأييد شعبي لجهودها
بقلم محمد عزالدين