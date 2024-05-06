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«المؤتمر»: موافقة حماس على مقترح القاهرة انتصار لجهود مصر الدبلوماسية

كتب:

محمد أباظة
11:11 م | الإثنين 06 مايو 2024
حزب المؤتمر

حزب المؤتمر

رحب حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، بموافقة حركة حماس على المبادرة المصرية لاتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار.

وأضاف حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، أن موافقة حركة حماس على المقترح المصري لوقف إطلاق النار انتصار لجهود مصر الدبلوماسية، وتحركاتها المكثفة طيلة الفترة الماضية لرفض العدوان الإسرائيلي، وموافقة حماس تؤكد أيضا نجاح مصر في حشد الرأي العام العالمي لدعم القضية الفلسطينية، وتغيير وجهة نظر الكثير من الدول في الأوضاع داخل غزة، وفي تعريف العالم بالجرائم الإسرائيلية.

وقف إطلاق النار

وأوضح حزب المؤتمر، أن وقف إطلاق النار الدائم سيحقن دماء مئات الآلاف من المدنيين العزل والأبرياء، مشددا على ضرورة الضغط على إسرائيل للموافقة على المبادرة المصرية لإنهاء احتجاز الرهائن الإسرائيليين والإفراج عن عدد كبير من الأسرى.

الموقف المصري مشرف

ووجه الحزب التحية إلى الرئيس السيسي على الجهود التي يبذلها من أجل توقيع اتفاق ينهي العدوان ويضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الموقف المصري من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مشرف، ويدعو للفخر والاعتزاز بخطوات القيادة السياسية الحكيمة، وما تتخذه من خطوات فاعلة من أجل نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.