استعدوا للأصعب.. «الأرصاد» تحذر من منخفض خماسيني يضرب البلاد خلال أيام

تتعرض البلاد خلال هذه الفترة لتغييرات جوية أدت إلى اضطرابات في بعض مناطق الجمهورية، فتميل درجات الحرارة إلى الدفء في فترات النهار وإلى البرودة في فترات الليل، فيما تحذّر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض مصر لمنخفض خماسيني خلال أيام.

وتوقعت الهيئة أن يكون هناك نشاط للرياح في طقس الغد على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء خلال فترات متقطعة، مما أثار تساؤلًا حول ما إذا كانت البلاد ستتعرض لموجة حارة أخرى خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس غدا

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ طقس الغد يشهد فرص تساقط الأمطار على بعض مناطق السواحل الشمالية، إذ تكون درجات الحرارة 29 درجة مئوية على مناطق القاهرة الكبرى، وخلال ساعات الليل تكون الأجواء مائلة للبرودة، وتسجل 18 درجة مئوية، وأيضا بالنسبة للجزء الشمالي من الجمهورية.

منخفض خماسيني

وتابع «القياتي» أنّ بداية من يوم الأربعاء من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، وتكون ذروة الارتفاع يومي الخميس والجمعة، فيما تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة ما بين 34 و35 درجة مئوية، وذلك نتيجة تعرض البلاد لمنخفض خماسيني أو منخفض صحراوي قادم من الصحراء الغربية، ويجلب معه كتل هوائية حارة إلى حد كبيرة وتكون نشطة على القطاع الغربي من الجمهورية، وتؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة.

وأضاف أنه بدخول يوم الجمعة تبدأ كتل هوائية شمالية قادمة من أوروبا على السواحل الشمالية، وتؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة فقط على السواحل الشمالية الغربية ومطروح والإسكندرية، في حين أن بعض محافظات الجمهورية ستظل فيها الأجواء حارة، وبحلول يوم السبت تبدأ الكتل الهوائية المعتدلة، تؤثر بشكل تدريجي على أغلب مناطق الجمهورية.