«الأرصاد» 7 محافظات تشهد سقوط الأمطار اليوم.. رغم الأجواء الربيعية

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ آخر الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وذلك على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، إذ يصاحبها سقوط أمطار متوسطة وخفيفة، ومتفاوتة الشدة أحيانًا.

محافظات تشهد سقوط أمطار اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار اليوم، نظرًا لتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط، يعمل على تكاثر السحب الممطرة على المحافظات شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وقد تمتد خفيفة الي جنوب الوجه البحري، إذ تشمل الأمطار كلا من محافظات «الإسكندرية - مطروح - العلمين - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - البحيرة».

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: الحرارة العظمى 28 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 29 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 28 الصغرى 16

بنها: العظمى 27 الصغرى 17

دمنهور: العظمى 27 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 27 الصغرى 16

الزقازيق: العظمى 29 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 28 الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 29 الصغرى 14

السويس: العظمى 28 الصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 24 الصغرى 15

مطروح: العظمى 23 الصغرى 15

العلمين: العظمى 23 الصغرى 15

الفيوم: العظمى 30 الصغرى 18

بني سويف: العظمى 29 الصغرى 18

المنيا: العظمى 29 الصغرى 18

أسيوط: العظمى 30 الصغرى 18

سوهاج: العظمى 32 الصغرى 21

قنا: العظمى 32 الصغرى 23

الأقصر: العظمى 33 الصغرى 23

أسوان: العظمى 33 الصغرى 24

الوادي الجديد: العظمى 34 الصغرى 20

أبو سمبل: العظمى 33 الصغرى 24