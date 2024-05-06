دعاء لأهل غزة.. اللهم انصرهم ورد كيد أعدائهم في نحورهم

مع تصاعد العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي المحتلة في غزة ورفح الفلسطينية، وتوتر الأوضاع خلال الساعات الأخيرة، تكثر الشعوب العربية من ترديد دعاء لأهل غزة؛ أملا أن تزول هذه الغمة عنهم، ويحفظهم الله من بطش الاحتلال الغاشم، في ظل صمت المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات التي تضرب بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان عرض الحائط.

دعاء لأهل غزة

ويردد الكثيرون في الوطن العربي سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، دعاء لأهل غزة، بأكثر من صيغة، خاصة أن الدعاء عبادة مستحبة، إذ قال الله عز وجل: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾.

ويردد البعض في دعاء لأهل غزة الصيغ التالية:

- اللهم سخر لأهل غزة ملائكة السماء وجنود الأرض.

- اللهم بردًا وسلامًا على أهل غزة.

- اللهم رد كيد أعداء أهل غزة ورفح وفلسطين في نحورهم.

دعاء لأهل رفح الفلسطينية

- اللهم نستودعك أهالي غزة وفلسطين ورفح فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وأنزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض ومن عليها.

- اللهم بحق عينك التي لا تنام وعزك الذي لا يُضام أرنا عجائب قدرتك في نصرهم.

كما يقول البعض في دعاء لأهل غزة:

- اللهم نسألك لأهل غزة ورفح وفلسطين النّصر على من عاداهم عاجلاً غير آجل يا رب العالمين.

- اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعل المسجد الأقصى في حفظك؛ فلا يدنّسه غاصب، ولا يعتدي حرمته ظالم يا جبار السموات والأرض يا رب العالمين.

- اللّهمّ إنّي أسألك النصر لأهل غزة الذي نصرت به رسولك وفرّقت به بين الحقّ والباطل، حتّى أقمت به دينك وأفلجت به حجتك، يا من هو ولي ذلك والقادر عليه.

- اللهُم كُن لأهل غزة عوناً ونصيراً يا رب العالمين.

- اللهم بقوتك وبغوثك وبغيرتك على حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائداً إليهم.

- اللهم رد عن أهل غزة ورفح وفلسطين كيد إسرائيل وأزل دولتها واذهب عن أرضك سلطانها ولا تدع لها سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين.