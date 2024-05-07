أستاذ علوم سياسية: إسرائيل في مأزق حقيقي لفشلها في تحقيق أهدافها

قال أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن صباح اليوم، كان الحديث عن إخلاء شرق رفح الفلسطينية لشن العملية البرية من الجانب الإسرائيلي، وكان متوقعا بداية الهجوم، لكننا وجدنا أنباء بشأن الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار وهذا الأمر غير مفاجئ.

إسرائيل في مأزق حقيقي

وتابع أحمد يوسف أحمد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن إسرائيل في مأزق حقيقي لأنها بدأت معركة بعقليتها الاستعمارية وفشلت في تحقيق أهدافها، منوها أن الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ألحق بإسرائيل خسائر فادحة.

وأشار إلى أن الانقسام السياسي الآن في إسرائيل واضحا وجليا بعد الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار، منوها أن موافقة حماس على إطلاق النار تحرج إسرائيل، وإعلان إسرائيل العودة للحرب مرة أخرى نوع من المراوغة التي تنتهجها.

خسائر كبيرة في إسرائيل

ولفت إلى أن إسرائيل بدأت الحرب واعتقدت أنها ستنهيها في أيام، ونحن في الشهر السابع منذ بدء الحرب، وما زالت تتكبد الخسائر دون تحقيق أي من أهدافه.