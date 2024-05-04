مصمم صورة ياسمين عبدالعزيز في القرن السابع عشر: «مبسوط جدا بردود الفعل»

صورة بالأبيض والأسود ظهرت فيها وهي ترتدي حلقًا ماسيًا لامعًا وشعرها مصفف بعناية، بينما يتدلى من عنقها عقد أنيق يتسم بالبساطة والرقي في الوقت ذاته، هكذا كان شكل الفنان ياسمين عبدالعزيز في الصورة التي شاركتها مع محبيها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، ولاقت تفاعًلا كبيرًا وانتشارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين عبدالعزيز في القرن السابع عشر

«الفنانة ياسمين حشمت» كان هذا التعليق الذي أرفقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع صورتها بالأبيض والأسود، لتنال إعجاب وانبهار الكثيرين بهيئتها الجديدة، وسط العديد من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي مثل «أنتِ قمر في كل حالاتك».

الصورة التي يبدو من مظهرها أنها تعود إلى الزمن القديم، صممها شاب يدعى محمد جابر، إذ لفت في حديثه لـ«الوطن» أنه اعتاد على تصميم صور الفنانين وتخيلهم كما لو كانوا في القرن السابع عشر: «مبسوط جدًا بردود الفعل على الصور، ورد الفنانة ياسمين عبدالعزيز فرحني وكمان بعت لي شكر على المجهود وأنّ الصورة طلعت حلوة».

«محمد»: بحب تصميم صور الزمن القديم

«الحاجات دي بتخليني أكمل خاصة أني بحب التصميم والصور بجانب التراث القديم» على حد تعبير «محمد»، موضحًا أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز شكرته على الصورة عبر رسالة على حسابه الشخصي على موقع تبادل ا لصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، لافتًا إلى نالت إعجابها.

نحو 30 دقيقة هي المدة التي يستغرقها «محمد» في تصميم صور الفنانين: «مع البحث عن الصورة المناسبة للفنان مش بأخذ أكتر من نص ساعة».