7 نصائح لعلاقة ودية بعد الانفصال مثل ياسمين والعوضي.. «ابتعدي عن فخ المشاكل»

ما إن طلت على الشاشة إلا وضربت أروع الأمثلة في الاحترام والود، إذ ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال حلقة برنامج «صاحبة السعادة»، وتحدثت عن تفاصيل انفصالها من الفنان أحمد العوضي بعد قصة حب كبيرة، لكنهما ما زالا محافظين على علاقة يسودها الود والاحترام.

انفصال ياسمين والعوضى

«الاحترام بينا زي ما هو، وأنا بحب أحمد جدًا وهو بيحبني، مفتكرش أني حبيت حد قبله، والانفصال وارد وربنا كاتب كل حاجة»، كلمات طلقتها الفنانة ياسيمن عبد العزيز، تبين الاحترام المتبادل بينهما بعد الانفصال، ليظل التساؤل لمعرفة خطوات الحفاظ على الود بين الزوجين، وهو ما عبرت عنه هالة حامد، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إذ أكدت أن الخطوة الأولى هي غلق باب الخلافات وعدم التشهير بين الزوجين.

خطوات للحفاظ على الود بين الزوجين بعد الانفصال

رغم انفصال الثنائي إلا أنهم يكنون المحبة لبعضهما البعض، حفاظًا على ما كان بينهما من عشرة، وهو ما أوضحته «حامد»، خلال حديثها لـ«الوطن»، إذ أكدت أن الاتفاق قبل قرار الانفصال شيئا مؤكدا، فلا داعي للكراهية والضغينة احترامًا للعشرة والحب، وقدمت بعض الخطوات التي يجب اتباعها بعد الانفصال للابتعاد عن فخ الوقوع في المشاكل.

للحفاظ على الود بعد الانفصال يجب اتباع الآتي: