«أنا مركزة مع عيالي أوي».. ياسمين عبدالعزيز تكشف أهم مبادئها في تربية الأبناء

التربية أمر في غاية التعقيد، فمرافقة طفل في رحلته حتى البلوغ والمسؤولية الكاملة عن كل تفاصيل حياته ليست بالأمر الهين على الإطلاق، في تصريحات تلفزيونية مع برنامج «صاحبة السعادة»، تحدثت الفنانة ياسمين عبدالعزيز لأول مرة عن أسرار نجاح علاقتها بأبنائها، فماذا قالت؟

أسرار نجاح علاقة ياسمين عبد العزيز بأولادها

علاقة استثنائية جمعت ياسمين عبدالعزيز بأبنائها ياسمين وسيف الدين حلاوة، غرست فيهم الخوف من الله مع التأكيد على أنها تمنحهم الحرية، وقالت في ضيافة الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»: «أنا مركزة مع عيالي أوي، لا أُهملهم وأربيهم على الخوف من الله، فأقول لهم: أنا لن أكون معكم طوال الوقت لكن الله يراكم، وأتحدث معهم حتى عن الموت، فيقول لي ابني: لا أعرف يا ماما لماذا يفعل الناس كذا؟ أو تقول لي ابنتي: ماذا أفعل؟ فأقول لها: ما لنا؟ كل واحد منا سيموت بمفرده، لا شأن لنا بأحد، شأننا أن ينظر كل واحد لنفسه».

فرق العمر مهلة للتربية الصحيحة

تعمدت ياسمين عبدالعزيز في تربية أبنائها أن يكون هناك فارق في العمر بين ولادة الطفل الأول والثاني، وقالت: «الفرق بين ياسمين وسيف 8 سنوات، السبب وراء ذلك هو أنني ربّيت ابنتي ياسمين بشكل جيد جدًا، فلم أفكر في إنجاب طفل آخر في البداية لأن تربية الأبناء صعبة للغاية، لكن عندما كبرت ياسمين وأصبحت تقول لي: ليس لدي أخوات، عصبت عليّ وقررت إنجاب طفل آخر».