ياسمين عبدالعزيز: «بنتي كيوت ورقيقة.. ومش عايزة أولادي يطلعوا زيي»

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز تجاربها الشخصية حول الأمومة والشهرة، وتحدثت عن تفاصيل حياتها العائلية، مؤكدة رغبتها في أن يبتعد أبناؤها عن أضواء الشهرة وينعموا بحياة طبيعية، بعيدًا عن ضغوط الحياة العامة.

هل تقبل ياسمين عبدالعزيز بدخول ابنتها عالم التمثيل؟

وأعربت ياسمين عبدالعزيز خلال لقائها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر قناة Dmc، عن تحفظها تجاه فكرة دخول ابنتها عالم التمثيل، مشيرة إلى أنها تفضل لها حياة خالية من المشاكسة والشهرة، ووصفت ابنتها بأنها «كيوت ورقيقة»، وأنها تنسى أحيانًا أن ياسمين هي والدتها، وهو ما يدفعها لتذكيرها بذلك بطريقة محببة.

وأضافت أنها لا تطمح لأن يصبح أبناؤها مشاهير، وأنها عودتهم على الاستقلالية والحرية في التنقل دون مضايقات، مؤكدة أهمية الصداقة في علاقتها بأبنائها، كما أنها تعاملهم كأصدقاء، ولكنها تحرص في الوقت نفسه على تأكيد دورها كأم.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها أم مرحة ومحبة، وأنها تركت لأبنائها الحرية في اختيار مساراتهم الخاصة بعد أن ربتهم وفقًا لمبادئها، مع الإشارة إلى أنها كانت مشاكسة في صغرها، بينما يختلف أبناؤها عنها في هذا الجانب.