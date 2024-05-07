5 محافظات تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة اليوم.. هل تشهد البلاد برودة؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط أمطارمتفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية، وذلك على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأكدت الهيئة في بيانها، أن صور الأقمار الصناعية أشارت إلى اتجاه تاثير المنخفض الجوي الممطر القادم على مسطح البحر المتوسط، من السواحل الشمالية الغربية للبلاد إلى السواحل الشمالية الشرقية، إذ تشهد كلا من 5 محافظات (كفر الشيخ- والبحيرة- ودمياط - وبورسعيد- وشمال سيناء) تكاثر للسحب الممطرة اليوم، إذ تختلف كميات الأمطار من مكان لآخر، وفقا للموقع الجغرافي.

منخفض جوي ممطر

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن تاثير المنخفض الجوي الممطر قد انتهى مساء أمس على السواحل الغربية للبلاد والصحراء الغربية، وامتد للسواحل الشرقية مع بداية الصباح الباكر.

ومن المتوقع سقوط أمطار متقطعة اليوم، في حين يسود طقس غائم جزئيا اليوم على السواحل الغربية للبلاد على مدار اليوم، بسبب تكاثر للسحب غير الممطرة الذي ستعمل على حجب أشعة الشمس معظم ساعات النهار، ما يزيد الإحساس باعتدال درجات الحرارة العظمى.