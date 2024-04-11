سعر اليورو اليوم الخميس 11-4-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم الخميس 11-4-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، حالة من الاستقرار، وسجلت العملة الأوروبية اليوم، في البنك الأهلي المصري 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وتوضح «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفقًا للتحديث الأخير المُعلن من جانب مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك المركزي المصري 51.58 جنيه للبيع، و51.46 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

في حين سجل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو اليوم الخميس في بنك مصر 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وسجل سعر اليورو في بنك cib اليوم الخميس 51.62 جنيه للبيع، و51.39 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

كما سجل سعر اليورو اليوم الخميس في بنك القاهرة 51.37 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء.