سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 30-4-2024

سجل سعر اليورو استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30 -4-2024، داخل البنوك الحكومية ومكاتب الصرافة العاملة في القطاع المصرفي المحلي، إذ سجل سعر اليورو داخل البنك الأهلي المصري، 50.95 جنيه للشراء، 51.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك اليوم

ترصد «الوطن» سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم بحسب آخر تحديثات عبر شاشات عرض أسعار العملات داخل عدد من البنوك، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر 50.94 جنيه للشراء، 51.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي سعر اليورو بـ 50.94 جنيه للشراء، 51.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي 50.96 جنيه للشراء، 51.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس نحو 50.61 جنيه للشراء، 51.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وجاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه في المصرف المتحد نحو 51.16 جنيه للشراء، و51.77 جنيه عند البيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وجاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 49.92 جنيه للشراء، و51.39 جنيه عند البيع.