سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم الجمعة 3-5-2024

شهد سعر اليورو استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الجمعة 3-5-2024، داخل البنوك الحكومية ومكاتب الصرافة العاملة في القطاع المصرفي المحلي، إذ سجل داخل البنك الأهلي المصري، 50.95 جنيه للشراء، 51.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك اليوم

ترصد «الوطن» سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم، بحسب آخر تحديثات عدد من البنوك، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر 50.94 جنيه للشراء، 51.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي بنحو 50.94 جنيه للشراء، 51.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي 50.96 جنيه للشراء، 51.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 50.61 جنيه للشراء، 51.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وجاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه في المصرف المتحد نحو 51.16 جنيه للشراء، و51.77 جنيه عند البيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وجاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 49.92 جنيه للشراء، و51.39 جنيه عند البيع.