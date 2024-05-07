لقاح سحري يقاوم 8 فيروسات تاجية خطيرة.. وإجراء التجارب السريرية بحلول 2025

ابتكر العلماء لقاحًا جديدًا يقي من فيروسات تنفسية متعددة (الفصيلة التاجية) بما فيها الفيروسات التي لم يكتشفوها بعد، في محاولة للتغلب على الوباء التالي الذي قد يهدد البشرية، إذ ابتكر العلماء لقاحا للمساعدة في الحماية من فيروسات متعددة، حتى تلك التي «لا نعرف عنها حتى الآن»، وفقًا لمبتكريها.

وأفادت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، بأن المشروع المنشأ على يد خبراء من جامعات أكسفورد وكامبريدج ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، كان يهدف إلى بناء لقاح استباقي قبل أن يصبح الوباء المحتمل التالي المسبب للمرض تهديدًا.

اللقاح يقى من 8 فيروسات تاجية خطرة

وأوضحت الدراسات أنّ العينات المطبقة على الفئران تدرب جهازها المناعي على التعرف على أجزاء من العديد من الفيروسات التاجية المختلفة، وهي عائلة من الفيروسات تشمل كوفيد وسارس وميرس، وتعمل من خلال تدريب الجهاز المناعي على استهداف نوع واحد محدد من الفيروسات، مثل لقاح الحصبة، لكن اللقاح الجديد يمكن أن يستهدف عدة أنواع.

وأشارت إلى أنه يمكن لمثل هذا اللقاح أن يسمح للناس بالحماية من أنواع متعددة من الفيروسات التاجية في جرعة واحدة، بما في ذلك، من الناحية النظرية، تلك غير المعروفة حاليًا للعلم، ويمكّن اللقاح الناتج جهاز المناعة من التعرف على أجزاء من 8 فيروسات تاجية خطرة.

ويشمل ذلك بعض الأنواع التي لا توجد حاليًا إلا في الخفافيش البرية، ولكن من الممكن من الناحية النظرية أن تنتقل إلى البشر في المستقبل.

ولفتت الدراسة إلى أن استخدام مضادات متعددة بهذه الطريقة يسمح لجهاز المناعة باستهداف أجزاء من الفيروسات الشائعة عبر العديد من الفيروسات الفردية، بما في ذلك بعض الفيروسات التي لم يجري العثور عليها بعد.

اللقاح عالج سارس رغم عدم تضمنه عينات منه

ونجح اللقاح في مساعدة فئران التجارب على محاربة السارس-Cov-1، العامل الممرض الذي تسبب في تفشي السارس عام 2003، على الرغم من أن اللقاح لا يتضمن أي عينات من هذا الفيروس على وجه التحديد، الأمر الذي جعلهم واققون بأن هذا اللقاح يمكن أن يعالج الفيروسات غير المكتشفة.

وقال روري هيلز، باحث دراسات عليا في علم الصيدلة في قسم الصيدلة بجامعة كامبريدج والمؤلف الأول للتقرير: «ينصب تركيزنا على إنشاء لقاح يحمينا من الجائحة القادمة، ويكون جاهزًا قبل الوباء»، مضيفا: «لقد أنشأنا لقاحًا يوفر الحماية ضد مجموعة واسعة من الفيروسات التاجية المختلفة- بما في ذلك تلك التي لا نعرف عنها حتى الآن».

ومن خلال نشر نتائجهم، يأمل العلماء في Nature Nanotechnology أن يبدأوا التجارب السريرية على اللقاح الجديد بحلول أوائل عام 2025.