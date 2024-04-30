«الصحة»: لا دليل علمي على الإصابة بالتجلط بعد 3 أعوام من لقاح أسترازينيكا

علق الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، على الجدل المثار بشأن أول اعتراف من شركة أسترازينيكا أمام محكمة بريطانية أن اللقاح قد يسبب زيادة معدلات الإصابة بالجلطات.

التجلط عرض شديد الندرة

وقال عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة ON: «عرض التجلط هو أحد الأعراض المعروفة والمقرة منذ سنة 2021 بنسبة 3 لكل مليون شخص وهو ما يعكس أنه عرض شديد الندرة».

وأضاف، أن نسبة أو معدل الاصابة بالجلطات بعد الحصول على التطعيم تكاد تكون مماثلة ومقاربة لمعدل الاصابة بالجلطات بعد الإصابة بالفيروس، ولهذه الأسباب، فإنه منذ عام 2021، لم توصِ أي مؤسسة دوائية عالمية سواء منظمة الدواء الأوروبية أو الصحة العالمية بتوقف الحصول على اللقاح، مفسرًا ذلك بأن الفوائد المرجوة من الحصول عليه اكبر بكثير من الضرر.

وأشار، إلى أن الإصابة بفيروس كورونا قد تزيد من احتمالية بالجلطات أكثر بعشرات المرات مقارنة في حال الحصول على التطعيم، مشدداً على أن الحديث اليوم عن تلك الجلطات يتزامن مع عام 2024، أي بعد سنوات في حين أن عرض الإصابة بالجلطات يأتي في نافذة زمنية لا تتجاوز الشهرين بعد الحصول على اللقاح كعرض جانبي نادر بشدة.

الجلطة بعد الإصابة بفيروس كورونا

أكمل: «اليوم، وبعد مرور عامين أو ثلاثة من الحصول على اللقاح، لا يوجد أية دلائل علمية تثبت أن الحصول على لقاح في عام 2021 يعني احتمالية الإصابة في 2023 أو 2024 بالجلطات، واحتمالية الاصابة بالتجلط بعد الإصابة بفيروس كورونا أكثر عشر مرات من فرص التجلط بعد التلقيح».