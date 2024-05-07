سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 7-5-2024 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الكويتي اليوم الثلاثاء 7-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، استقراراً ملحوظاً، إذ سجلت العملة الكويتية اليوم في بنك مصر 156.19 جنيه للبيع، 155.92 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أعلنته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 156.15 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 155.14 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 156.19 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 155.92 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء، في بنك القاهرة للبيع: 156.11 جنيه، وللشراء 155.48 جنيه.

كما سجل الدينار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء: 156.14 للبيع، وللشراء 150.88 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

كما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء: 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 12.20 ريال.