مواني البحر الأحمر: تداول 67 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر ان إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة 7 سفن وتم تداول 67 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 571 شاحنة و30 سيارة، وشملت حركة الواردات 1000 طن بضائع، 166 شاحنة و25 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 66 ألف طن بضائع، 405 شواحن و5 سيارات.

ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة INCE FORUNTE على متنها 53 الف طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2.

كما شهد ميناء نويبع تداول 4100 طن، 365 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر)، لأربع سفن هي أيلة، كوين نفرتيتي، بريدج واور.

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة AUS BRAVE وعلى متنها 4000 طن دقيق متجهة الي اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 910 ركاب بموانيها.