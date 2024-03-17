لتجنب الانتفاخ وعسر الهضم.. أفضل وقت لشرب المياه بعد الإفطار

شرب المياه أكثر ما ينتظره الصائمون في شهر رمضان الكريم بعد الإفطار، وذلك لتعويض الجسم بالسوائل بعد صيام طويل يتخطى الـ13 ساعة يوميا، لذا يتساءل العديد من الأشخاص عن التوقيت والكمية المناسبة من المياه التي يحتاجها الصائم بعد الإفطار.

وخلال السطور التالية نستعرض أفضل توقيت وكمية لشرب المياه بعد الفطار، وفق ما قاله الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن».

التوقيت المناسب لشرب المياه

أفضل توقيت لشرب الماء بعد الفطار، هو بعد الأكل بنصف ساعة، وفق «صلاح الدين»، الذي أشار إلى أن شرب المياه يجب أن يوزع بين الفطار والسحور، بمعدل مرة كل نصف ساعة، وأن كمية المياه تختلف من شخص لآخر حسب السن والمجهود المبذول خلال الصيام.

الكمية المناسبة من المياه لكل شخص

ونصح استشاري التغذية العلاجية بشرب لتر من الماء مرة كل نصف ساعة من الفطار إلى السحور، وذلك للرجال البالغين والنساء، أما الحوامل فبسبب قيامهم بمجهود أكثر فينصح بشرب من لتر ونص إلى 3 لترات من الماء.

كما يفضل تناول الأطفال الأقل من 10 سنوات لتر ونصف خلال اليوم، أما المراهقين الأكثر من العشر سنوات فيجب شرب 3 لترات من المياه، وذلك حسب المجهود المبذول خلال اليوم، ويفضل توزيع شرب كمية المياه خلال اليوم من الفطار للسحور بشرب لتر واحد كل نصف ساعة لجميع الأعمار، وفقا لـ«صلاح الدين».

أضرار الإفراط في شرب المياه

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أنه لا يجب ألا تزيد الكمية المستهلكة من المياه حتى لا تتسبب في الكثير من المشاكل، مثل: عسر الهضم والانتفاخ أو ضيق في التنفس أو مشاكل في الجهاز الهضمي.

فوائد شرب المياه بكميات مناسبة

وأشار «صلاح الدين» إلى أن شرب كميات معتدلة من المياه، يؤثر بشكل إيجابي على باقي أعضاء الجسم، مثل:

- الحفاظ على الجسم من الجفاف.

- تجنب عسر الهضم بعد الأكل.

- يحافظ على صحة الكلى، ويجعلها تعمل بشكل طبيعي.

- توازن الأملاح في الجسم خلال فترة الصيام.