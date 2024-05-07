رئيس «القاهرة الجديدة»: التجمع السادس تخلق مجتمعا متكاملا بمساحة 4800 فدان

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنّ منطقة التجمع السادس امتداد لمدينة القاهرة الجديدة، وتسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بمساحة 4800 فدان.

وأضاف الغيطي خلال متابعة أعمال تنفيذ طرق جديدة داخل منطقة التجمع السادس بالامتداد الجنوبي للمدينة، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة، أنّه جار تنفيذ أعمال قطع وشق الطرق وأعمال المرافق بمنطقة التجمع السادس، حيث تقع المنطقة في موقع متميز بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الدائري الأوسطي، بجانب قربها من العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى نفس السياق، تابع المهندس عبدالرءوف الغيطى، استكمال الأعمال الجارية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالتجمع الثالث، حيث جارٍ تنفيذ 222 عمارة بها 5328 وحدة بمساحات تتراوح بين (90م2 و120 م2) كمحور جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة، مشددا على ضرورة تكثيف الأعمال وإنجاز المطلوب في المواعيد المحددة.

وفي سياق متصل، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، توفير سيارة خدمة عملاء إلكترونية متنقلة تعمل على مدار 24 ساعة لتغطية الخدمات المقدمة بالقطاع التجاري لمياه الشرب، وتشمل خدمات «التعاقد على عداد المياه، وسداد الفواتير، وشحن كروت المياه، ومراجعة حسابات العملاء، واستقبال تستفسارات وشكاوى العملاء»، وسيتم التنويه على الصفحة الخاصة في الجهاز تباعا بأماكن تواجد السيارة بالمدينة، حرصا على توفير أقصى سبل الراحة لسكان القاهرة الجديدة.