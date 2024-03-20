«جهاز القاهرة الجديدة»: ندفع بالعمل في مشروعات التجمع الثالث و«مثلث الأمل»

تفقد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز أعمال الطرق الجارية بطريق «RR» قطاع التجمع الثالث والامتداد الشرقي، وكذا أعمال الطرق بالتجمع السادس «مثلث الأمل»، موجها الجهات المعنية بدفع العمل في مشروعات الطرق للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة.

رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتابع أعمال مشروع «بيت الوطن»

وتابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة في جولته أعمال الطرق والمرافق في مشروع بيت الوطن والحي الثاني والحي الرابع بالامتداد الشرقي للمدينة وأعمال الكهرباء والزراعة بمنطقة الامتداد الشرقي ومحور RR بالمدينة.

ووقف المهندس عبدالرؤوف الغيطي على أعمال تطوير روافع مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، لتذليل أي عقبات إن وجدت لدفع العمل بالمشروعات للأمام.