رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«جهاز القاهرة الجديدة»: ندفع بالعمل في مشروعات التجمع الثالث و«مثلث الأمل»

كتب:

أيمن حمزة
11:18 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
قيادات الإسكان بقيادة المهندس عبد الرؤوف الغيطي يتفقدون مشروعات التجمع السادس

قيادات الإسكان بقيادة المهندس عبد الرؤوف الغيطي يتفقدون مشروعات التجمع السادس

تفقد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز أعمال الطرق الجارية بطريق «RR» قطاع التجمع الثالث والامتداد الشرقي، وكذا أعمال الطرق بالتجمع السادس «مثلث الأمل»، موجها الجهات المعنية بدفع العمل في مشروعات الطرق للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة.

رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتابع أعمال مشروع «بيت الوطن»

وتابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة في جولته أعمال الطرق والمرافق في مشروع بيت الوطن والحي الثاني والحي الرابع بالامتداد الشرقي للمدينة وأعمال الكهرباء والزراعة بمنطقة الامتداد الشرقي ومحور RR بالمدينة.

ووقف المهندس عبدالرؤوف الغيطي على أعمال تطوير روافع مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، لتذليل أي عقبات إن وجدت لدفع العمل بالمشروعات للأمام.

اقرأ المزيد:

قيادات «الصحة» يتفقدون مركز طب أسرة التجمع الثالث في زيارة مفاجئة

إقبال من الناخبين على لجان التجمع في اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة

«الإسكان» تكشف الموعد النهائي للحصول على شقة في التجمع الثالث بمقدم 100 ألف جنيه

مميزات وحدات التجمع الثالث وخطوات حجز شقة بنزهة الأندلس.. اعرف التفاصيل

رابط بنك الإسكان والتعمير للحصول على شقق بـ«نزهة الأندلس» في التجمع الثالث

طريقة حجز وحدة سكنية في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة

كراسة شروط نزهة الأندلس التجمع الثالث.. أسعار الوحدات وخطوات الحجز

«الإسكان»: بدء حجز شقق نزهة الأندلس في التجمع الثالث غدًا

مشروع نزهة الأندلس في التجمع الثالث.. اعرف أسعار الوحدات السكنية

«الإسكان» تعلن شروط الحصول على شقة في التجمع الثالث.. الحجز يبدأ 6 أغسطس
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.