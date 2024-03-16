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دراما المتحدة

العلمين الجديدة تستقبل وفدا من كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة

كتب:

أيمن حمزة
10:59 ص | السبت 16 مارس 2024
العلمين الجديدة تستضيف طلاب جامعة القاهرة

العلمين الجديدة تستضيف طلاب جامعة القاهرة

استقبلت مدينة العلمين الجديدة، وفداً من طلاب كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، يرافقهم أساتذة الكلية، للتعرف على المدينة، وتفقد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها، وكان في استقبالهم المهندس أحمد إبراهيم، رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، والمشروعات، وذلك في إطار التعرف على المشروعات التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.

مبان سكنية ومراكز تجارية ومناطق خضراء

وفي مستهل الزيارة، استمع وفد كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، لشرح تفصيلي عن مدينة العلمين الجديدة، والأنشطة التي تتنوع بين سكنية، ومراكز تجارية، ومناطق خضراء، وخدمية، والتجمعات العمرانية المختلفة.

كما تم تقديم عرض عن مختلف المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها بالمدينة، والذي أوضح أنها تضم منطقة الأبراج الشاطئية، وعمارات الداون تاون، والمدينة التراثية، وجامعة العلمين الأهلية، والممشي السياحي، ومشروعات أخرى متعددة، ثم تم فتح باب تلقي تساؤلات واستفسارات الوفد والرد عليها من مسؤولى الجهاز.

تفاصيل مشروع الممشى السياحي

ثم انتقل وفد كلية التخطيط العمراني، يرافقهم مسؤولو الجهاز، لتفقد أهم مشروعات العلمين الجديدة، والتي تضمنت مشروع الممشى السياحي الذي يمتد على طول 7 كيلومترات، بالإضافة إلى مشاريع الأبراج الشاطئية، والمدينة التراثية وعمارات الداون تاون، وغيرها.

وعقب الجولة، عبر وفد جامعة القاهرة، عن إعجابهم الشديد، وانبهارهم، وأشادوا بما تنفذه الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، والجهات الأخرى، من مشروعات تنموية وخدمية، وتوجهوا بالشكر لمسئولي وزارة الإسكان على إتاحة الفرصة لزيارة مدينة العلمين الجديدة، وتفقد أهم معالمها، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بمعالم المدينة.

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