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«الإسكان»: تسليم دفعة جديدة من وحدات «جنة» القاهرة الجديدة خلال أيام

كتب:

أيمن حمزة
09:53 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
وحدات جنة في القاهرة الجديدة

وحدات جنة في القاهرة الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّه سيتم تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة في القاهرة الجديدة بعدد 34 عمارة بإجمالي 816 وحدة سكنية لجميع المراحل بمنطقة جنوب أرض الجمعيات، اعتبارا من 21 أبريل الحالي، حتى 4 يونيو المقبل.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنّه سيتم تسليم وحدات العمارة 1، يوم الأحد 4 أبريل، ووحدات العمارة 2، يوم الاثنين 22 أبريل، ووحدات العمارة 3 يوم الثلاثاء 23-4-2024، ووحدات العمارة 4، يوم الأربعاء 24-4-2024، ووحدات العمارة 5، يوم الخميس 25-4-2024.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنّه سيتم تسليم وحدات العمارة 6، يوم الأحد 28-4-2024، ووحدات العمارة 7، يوم الاثنين 29-4-2024، ووحدات العمارة 8، يوم الثلاثاء 30-4-2024، ووحدات العمارة 9، يوم الأربعاء 1-5-2024، ووحدات العمارة 10، يوم الخميس 2-5-2024، ووحدات العمارة 11، يوم الأحد 5-5-2024، ووحدات العمارة 12، يوم الاثنين 6-5-2024، ووحدات العمارة 13، يوم الثلاثاء 7-5-2024، ووحدات العمارة 14، يوم الأربعاء 8-5-2024، ووحدات العمارة 15، يوم الخميس 9-5-2024.

وأشار الغيطي، إلى أنّه سيتم تسليم وحدات العمارة 16، يوم الأحد 12-5-2024، ووحدات العمارة 17، يوم الاثنين 13-5-2024، ووحدات العمارة 18، يوم الثلاثاء 14-5-2024، ووحدات العمارة 19، يوم الأربعاء 15-5-2024، ووحدات العمارة 20 يوم الخميس 16-5-2024، وسيتم تسليم وحدات العمارة 21، يوم الأحد 19-5-2024، ووحدات العمارة 22 يوم الاثنين 20-5-2024، ووحدات العمارة 23، يوم الثلاثاء 21-5-2024، ووحدات العمارة 24، يوم الأربعاء 22-5-2024، ووحدات العمارة 25، يوم الخميس 23-5-2024.

ولفت إلى أنّه سيتم تسليم وحدات العمارة 26، يوم الأحد 26-5-2024، ووحدات العمارة 27، يوم الاثنين 27-5-2024، ووحدات العمارة 28، يوم الثلاثاء 28-5-2024، ووحدات العمارة 29، يوم الأربعاء 29-5-2024، ووحدات العمارة 30، يوم الخميس 30-5-2024.

وسيتم تسليم وحدات العمارة 31، يوم الأحد 1-6-2024، ووحدات العمارة 32، يوم الاثنين 2-6-2024، ووحدات العمارة 33، يوم الثلاثاء 3-6-2024، ووحدات العمارة 34، يوم الأربعاء 4-6-2024.

وتابع أنّه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع (الرحاب)، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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