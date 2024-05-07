محافظ بني سويف يراجع مع مسؤولي التعليم الاستعداد لامتحانات نهاية العام غدا

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي التعليم، الترتيبات النهائية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023/2024، والتي تبدأ غدا الأربعاء بأداء طلاب النقل بالمراحل التعليمية المختلفة.

انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل في بني سويف

ويؤدي ما يزيد عن 545 ألفا و267 طالبا وطالبة الامتحان بمختلف المراحل، بواقع 246 ألف تلميذا وتلميدة بالابتدائي من الصف الرابع إلى السادس، في 698 مدرسة، و146 ألف و254 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي في 453 مدرسة، 38 ألف و373 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي العام، نظامي وخدمات ومنازل، خلال 92 مدرسة، ونحو 53 ألفا و758 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني للتعليم الثانوي الفني بمختلف نوعياته (صناعي، زراعي، تجاري) خلال 55 مدرسة.

استعدادات تعليم بني سويف لامتحانات نهاية العام الدراسي

من جهته، أشار هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، خلال بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، إلى عقده سلسلة من الاجتماعات مع مديري عموم الديوان ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة، لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكداً على تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية والعمل على خروج الامتحانات بالشكل المطلوب.

مواجهة أعمال الغش خلال الامتحانات

كما أشار الى تشكيل غرفة عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتذليل كل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب، والعمل على مواجهة أعمال الغش بكافة أنواعه وحظر اصطحاب التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية حديثة سواء سماعات أو ساعات حديثة داخل اللجان.