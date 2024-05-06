جدول امتحانات نهاية العام بالقاهرة 2024.. و4 نصائح للطلاب

أكدت محافظة القاهرة على الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني دور أول للعام الدراسي 2023-2024، وحددت جدول امتحانات الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي العام، التي تنطلق الأربعاء المقبل للصفين الرابع والخامس الابتدائي، والصف السادس الابتدائي، وتنتهي 13 مايو الجاري؛ إذ تستمر لمدة 5 أيام.

كما تشهد محافظة القاهرة انطلاق امتحان الصفين الأول والثاني الإعدادى العام والرياضي والمهني 8 مايو وتنتهي 14 من نفس الشهر، أي تستمر على مدار 6 أيام، وامتحانات النقل للتعليم الفني تبدأ الأربعاء 8 مايو وتنتهي 21.

وأوضحت محافظة القاهرة أن امتحانات النقل للتعليم الثانوي العام تبدأ الأحد 12 مايو وتنتهي 23 من نفس الشهر، أما امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والإعدادية المهنية تبدأ من 16 إلى 22 مايو.

نصائح للطلاب قبل بدء الامتحانات

وفيما يتعلق بنصائح الاستعداد للامتحانات، أشارت مديرية تعليم القاهرة إلى كيفية استعداد الطالب للامتحانات من خلال 4 نصائح وهي الابتعاد عن استخدام الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي، والحرص على تناول الوجبات ذات القيمة الغذائية العالية لزيادة التركيز والتخلص من القلق، والحرص على النوم الصحي وعدم السهر إلى أوقات متأخرة من اليوم، ووضع جدول زمني بأوقات معينة للمذاكرة بحيث يتم تقسيم جميع المواد بالتساوي.