كل ما تريد معرفته عن امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بالجيزة.. تنطلق غدا

تنطلق غدا الأربعاء، امتحانات النقل بمختلف المراحل لنهاية العام الدراسي 2023/2024 الدور الأول بجميع مدارس تعليم الجيزة بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

مواعيد امتحانات الابتدائية بالجيزة

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سيؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، الامتحانات خلال الفترة من 8 إلى 15 مايو، والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو للمرحلة الابتدائية.

امتحانات الإعدادية بالجيزة

وأشارت المديرية إلى أنه يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحانات خلال الفترة من 8 حتى 15 مايو، وطلاب الصف الثاني الإعدادي خلال الفترة من 9 إلى 16 من نفس الشهر، فيما ينطلق مارثوان امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 18 إلى 23 مايو.

وقالت المديرية، إن طلاب الصف الأول الثانوي العام واللغات يؤدون الامتحانات خلال الفترة من 8 إلى 21 مايو، والصف الثاني الثانوي من 9 إلى 23 من نفس الشهر، ويؤدي طلاب صفوف النقل بالثانوي الفني بمختلف التخصصات الامتحان من يوم 8 حتى 23 مايو.

دوريات أمنية بمحيط المدارس لسلامة الطلاب

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه في إطار التعاون بين مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة بالمراكز والمدن، يجرى عمل دوريات أمنية بمحيط المدارس لسلامة الطلاب والتعامل في حالة حدوث أي شعب.