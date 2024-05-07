محافظ المنوفية: 70 مليون جنيه حجم الاستثمارات في أشمون (صور)

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي الخاص بمشروعات الخطة الاستثمارية، للعمل على تذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروعات، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ 16 مشروعا خدميا وتنمويا بنطاق مركز ومدينة أشمون، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بقيمة استثمارية 69 مليون و819 ألف جنيه، بمختلف قطاعات الطرق والنقل والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وذلك في إطار خطة المحافظة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .

إنجازات قطاع الطرق والنقل

وأوضح محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من رصف وتطوير شوارع كوم أوسيم بطول 650م، والحبيني بطول 750م، وطه حسين بطول 500م، وجار استكمال وإعادة رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، بالإضافة إلى تركيب بلاط الإنترلوك بمقابر المسلمين وذلك كون قطاع الطرق أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة، مشيرا إلى الانتهاء من كل المشروعات المستهدفة بالخطة، والتي تضمنت شراء وتوريد مهمات إنارة، ومد وتدعيم الشوارع المستجدة بنطاق المركز والمدينة وذلك ضمن أعمال منظومة الإنارة لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إنشاء سوق حضارية وتوفير فرص عمل

وأضاف محافظ المنوفية، أنه جار إتمام الأعمال الإنشائية للسوق الحضارة والنموذجي الجديد بمنطقة كفر زلابية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع علي ثقافة العمل الحر.