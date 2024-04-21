شروط الحصول على مكتب هندسي وفق لائحة مزاولة المهنة الجديدة

حدد مشروع لائحة مزاولة المهنة الجديدة لنقابة المهندسين، التي أعلنت النقابة الانتهاء من صياغتها، وطرحها لحوار مجتمعي شامل للوقوف على الملاحظات من قبل أعضاء الجمعية العمومية، عددًا من الأمور التي تشمل مجالات ممارسة المهندس لمهنته، وتنظم العلاقات المهنية بين المهندسين، وبين المهندس والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة، كما تحدد اللائحة واجبات المهندس ومسئولياته في مختلف ميادين الممارسة.

لائحة مزاولة المهنة للمهندسين

وبدأت نقابة المهندسين أولى اجتماعات مناقشة مشروع لائحة مزاولة المهنة أمس، بمسرح النقابة وحضور عدد من النقابات الفرعية للوقوف على الملاحظات، ومناقشة بنود اللائحة، وذلك تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية الطارئة التي سوف تعقد خلال شهر يونيو أو يوليو.

وحددت لائحة مزاولة المهنة في المادة 77 منها أنَّه يحق لعضو النقابة فئة (مهندس الممارس - مهندس متخصص - مهندس الاستشاري فتح مكتب هندسي باسمه لممارسة مهنة الهندسة في مجال ممارسة المهنة المعتمد له، ولا يجوز لعضو النقابة (صاحب المكتب الهندسي) التعاقد باسم المكتب الهندسي لتنفيذ أي أعمال مع التزام المهندس بحجم الأعمال وعددها المحددة باللائحة طبقا لفئته الهندسية.

شروط الحصول على مكتب هندسي

كما حددت المادة رقم 78 من لائحة مزاولة المهنة الشروط الواجب توافرها عند التقدم للحصول على مكتب هندسي:

- شراء استمارة قيد مكتب هندسي من النقابة.

- أن يكون صاحب المكتب له سجل هندسي ومضى 3 سنوات على حصوله على لقب مهندس ممارس التقدم بالشهادات التالية:

أ. صورة من البطاقة الضريبية لعضو النقابة

ب. أصل + صورة من عقد إيجار أو تملك مكان المكتب موثق وأن يكون عقد الايجار لمدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ تقديم الطلب للحصول على ترخيص المكتب وصورة من إيصال كهرباء المكتب أو فاتورة تليفون حديثة.

ج. صورة كارنيه النقابة موضح بها فئة صاحب المكتب

د. تقديم خطاب من اتحاد مقاولي البناء والتشييد يفيد عدم قيده باتحاد المقاولين.

- دفع الرسوم المقررة بالنقابة.

- إقرار بالموافقة على عمل زيارة من الشعبة المختصة للمكتب الهندسي كل 3 سنوات من الشعبة المختصة.

- يتمّ تجديد ترخيص المكتب الهندسي كل 3 سنوات من الشعبة المختصة.

- يتمّ تجديد ترخيص المكتب يلتزم صاحب المكتب أن يضع لافتة للإعلان عن مكتبه ويجب ألا تزيد مقاسات هذه اللافتة 60 في 80 سم (سنتيمتر) وأن تتضمن باللغة العربية اسم العضو ولقبه المهني واختصاصاته، ويجوز أن تتضمن اللافتة بيانا بدرجاته العلمية، ويجوز للعضو أن يضع لافتة أخرى لتنبيه الجمهور إذا كان مكتبه في مكان غير ظاهر وفى حالة تغيير المكتب يجوز للعضو أن يضع في المكتب القديم أعلانا عن مكتبه الجديد لمدة ستة أشهر على الأكثر.

- يلتزم صاحب المكتب أن يضع لافتة بجوار الأعمال التي يباشرها، بشرط أن تتضمن هذه اللافتة البيانات المشار إليها في مادة السابقة وألا تزيد مقاساتها على 80 في 120 سم.